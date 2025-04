BBQ – Bastian Brugger Quartett

„Bastian Bruggers Saxofon entfaltet eine faszinierende Atmosphäre …“, schreibt der Südkurier über einen Auftritt des energiegeladenen Saxofonisten mit Wohnsitz in der Landeshauptstadt.

„Bastian Bruggers Saxofon entfaltet eine faszinierende Atmosphäre …“, schreibt der Südkurier über einen Auftritt des energiegeladenen Saxofonisten mit Wohnsitz in der Landeshauptstadt. Sein Quartett nennt Brugger „BBQ“ und er hat sich dafür Mitmusiker ausgesucht, die ganz unterschiedliche Einflüsse und Spielroutinen mitbringen. Auf der Bühne fusioniert das Ganze dann zu einer eigenen unverkennbaren Ästhetik, für die Bastian Brugger selbst vier Eckpfeiler setzt: Zwischen Punk und Jazz, Funk und freier Improvisation, zwischen amorphen Grooves und kristallklaren Lines holen die Kompositionen der Bandmitglieder den Geist der Gemeinschaft ins musikalische Jetzt. Bastian Brugger hat in Stuttgart bei Christian Weidner und Rainer Tempel studiert und dort auch seinen Master gemacht. Er hat mit Joo Kraus, Gregor Hübner, Dizzy Krisch und Max Mutzke gespielt. „Reibungswärme gärt am längsten“, philosophiert Brugger wortwitzig über das BBQ-Bandkonzept, bleibt dabei aber ziemlich auf dem Boden. BBQ steht für kristallklare Lines und gute Grooves und ganz wichtig: für Genuss und eine gute Zeit mit Freunden. Besetzung:Bastian Brugger (Sax, Flöte)Jan Kappes (Bass)Lucas Klein (Schlagzeug)Moritz Langmaier (Fender Rhodes)