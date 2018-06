BBQ am Pool - Wellness und Genuss pur

× Erweitern Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe

Nach einem arbeitsreichen Montag entspannen Sie ab 17.00 Uhr in unserem Spa. Auf der Pool-Terrasse steht unser Koch bereit und verwöhnt Sie mit BBQ-Spezialitäten frisch vom Grill. Zusätzlich erwartet Sie ein Buffet mit ausgewählten Vorspeisen, Fleisch-, Fisch und vegetarischen Gerichten sowie sommerliche Desserts.

Vergessen Sie den Alltagsstress und schlemmen Sie sich genussvoll durch den Feierabend.

Das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe hat kulinarisch viel zu bieten. Ob im eleganten Gourmet-Restaurant »Le Cerf« oder den drei weiteren Restaurants Jägerstube, Waldschänke und Spa-Bistro – hier ist für jeden et­was dabei. Die Waldschänke inklusive Vinothek, bietet den Gästen eine urige Hüttenatmosphäre und regi­onale Spezialitäten. Im Frühling lädt zudem eine wunderschöne Terrasse zum Verweilen ein. Mit der neuen Steakkarte kann man sich hier sein ganz individuelles Gericht zusammenstellen. Passend zur Grillsaison lädt die Waldschänke jeden Freitag ab 18 Uhr zum köst­lichen »Hohenloher Grillbuffet« mit vielen leckeren Köstlichkeiten ein. Die Waldschänke kann auch für Grup­pen und Feierlichkeiten gebucht werden.

Der Sommer in Friedrichsruhe: Zum 10-jährigen Spa Jubiläum findet am 16. Juli und 13. August 2018 ein entspanntes BBQ am Pool statt. Die Küchenparty von Boris Rommel, das Sommerhighlight am Sonntag 19. August lädt alle Gourmet-Freunde zu einem rauschenden Fest ein. In der Waldschänke können sich alle Frühaufsteher jeden ersten Sonntag im Monat auf einen leckeren Brunch freuen und für alle anderen gibt es sonntags ab 12 Uhr Oma’s Sonntagsbraten.