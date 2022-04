Be a Valkyrie! - Frühjahrsfestivals 2022

Im I. Aufzug von Richard Wagners Die Walküre begegnen wir zum ersten Mal Menschen. Ja, richtig gelesen: Das Rheingold war noch exklusiv von Fantasy-Wesen bevölkert – Nixen, Riesen, Zwerge, Gött*innen.

Und da kommt noch richtig was: Drachen, sprechende Vögel und natürlich supersexy Kriegerprinzessinen! Die Walküre Brünnhilde ist Göttervater (und Spekulationsjunkie) Wotans Krone der Schöpfung: Lieblingstochter/Wunschmaid unter neun Schwestern, Todesengel, Chef-Heldenseelen-Headhunterin zur Verteidigung der heimischen Burg, Oberkellnerin in Walhall etc. pp. Aber wie das so mit überdeterminierten Frauenfiguren ist, hat Brünnhilde irgendwann die Nase voll und macht ihr eigenes Ding, was sie prompt durch väterliche Intervention ihre Göttlichkeit kostet. Was bleibt: der unnachahmliche sex-appeal von Frauen in Brustpanzer, Kettenhemd und Flügelhelm (den Namen hat sie auch von der Brünne=Rüstung). Kurz vor Schluss krönen wir unser diesjähriges Frühjahrsfestival mit einem Maskenball im Württembergischen Kunstverein und feiern in Richard Wagners 209. Geburtstag hinein.

Neben einem exklusiven Line-up mit drei female DJs aus Stuttgart laden wir die mutigsten Fabelwesen auf unseren glamourösen Walküren-Catwalk, auf dem wir die besten Kostüme mit Preisen belohnen. Wer will schon Mensch sein, wenn man Walküre, Nixe, Drache, Zwerg, Riese oder Göttin werden kann? Eine Nacht lang tanzen wir bis Walhall brennt und der Rhein über die Ufer tritt.