Der Klavierabend mit dem Duo Be-Flügelt

Andreas Güstel und Julian Eilenberger

Klänge die verzaubern, tief berühren und das Herz öffnen.

Eine Atmosphäre, die dich „zu Hause angekommen“ fühlen lässt und ein Konzerterlebnis, das du noch nie hattest.

Erlebe mit uns einen Abend voller Emotionen und lebensbereichernder Geschichten und Anekdoten. Erfahre, wie leicht sich das Leben für die Dauer dieses Traumerweckenden Konzerts anfühlen kann und vielleicht darüber hinaus.