Be inspired: mental stark! - Starte den Motor im Kopf

Fernsehmoderator Karsten Schwanke spricht mit unseren Talkgästen und Euch in entspannter Lounge-Atmosphäre über das Thema "mentale Stärke".

Bleibst du cool, wenn die „Reifen“ im Kopf mal wieder heiß laufen?

Kannst Du in Sekundenbruchteilen von Herzrasen in den Ruhepuls schalten?

Mentale Stärke ist keine Hexerei. Die Fähigkeit sich aufs Äußerste zu konzentrieren, zu fokussieren und die Energien zu bündeln ist erlernbar und kann trainiert werden. Unsere drei Talkgäste kennen sich damit aus.

Achim Trinkner ist ehemaliger Supermoto-Rennfahrer und war auf der Strecke mentalen Ausnahmesituationen ausgesetzt - ob beim Start, während des Rennens oder auf der Zielgeraden. Er spricht an diesem Abend über seine Erfahrungen als ehemaliger Motorsportler aus einer Zeit, in der Mentaltraining noch in den Kinderschuhen steckte.

Silvia Maute ist Mentalcoach und weiß, was mentale Stärke bedeutet und wie sie erreicht werden kann. In ihren Seminaren zeigt sie Führungskräften, Spitzensportlern und anderen Teilnehmern wie sie mit mentaler Stärke ihre Ziele erreichen können.

Dr. Horst Mann, Leiter des Gesundheitsschutzes am Audi-Standort Neckarsulm, beleuchtet das Thema mentale Stärke aus neurologischer Sicht.

DJ Andre Fritzenschaft liefert den Sound für einen spannenden Abend. Lasst Euch inspirieren und holt Euch Impulse für den persönlichen Alltag.