Be inspired: "Zero Waste" - Müllvermeidung ist cool

Diskutieren Sie mit unseren Talkgästen zum Thema Müllreduktion im Alltag. Werden Sie zum „Zero Waste-Anhänger“ und leisten Sie so einen Beitrag für eine bessere Umwelt.

“Zero Waste” gehört zu den großen aktuellen Themen unserer Gesellschaft. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten sich diesem Thema zu nähern, meist handelt es sich dabei um Varianten der Müllreduktion oder im besten Fall der Müllvermeidung.Auch wenn sich „Zero Waste“, also “Null Müll”, kaum umsetzen lässt, ist durch Zutun von jedem von uns einiges möglich. Beispielsweise bei „Eddie´s – Verpackungsfrei Einkaufen“ in Mannheim. Dort findet der Kunde ein vielseitiges Sortiment an Food- und Non-Food-Produkten ohne Verpackung. Einer der Gäste an diesem Abend ist der Betreiber des „verpackungsfreien Ladens“.

In der neuen Reihe BE INSPIRED besprechen und diskutieren wir mit unseren Gästen und Ihnen verschiedenste Themen in entspannter Lounge-Atmosphäre. Lassen Sie sich von den Gesprächen inspirieren und holen Sie sich Impulse für Ihren ganz persönlichen Alltag.