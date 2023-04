Be My Baby

Deutschland 2014

Deutsch mit deutschen Untertiteln

Regie: Christina Schiewe (FSK 12)

Die 18-jährige Nicole ist eine junge Frau mit Down-Syndrom. Sie lebt mit ihrer Mutter zusammen und arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Als sie sich in ihren langjährigen Freund und Nachbarn verliebt, möchte sie ein Kind bekommen und wird schwanger. Ihr Umfeld reagiert ablehnend, ihre Mutter möchte die Abtreibung. Was bei Menschen ohne Down-Syndrom in der Regel nicht in Frage gestellt und als Anrecht wahrgenommen wird, erlebt Nicole ganz anders. Familiengründung mit Behinderung ist ein Thema, über das selten gesprochen wird. Dabei braucht es eine Auseinandersetzung darüber, wer ein Recht auf Familie hat und wie hier der Anspruch auf gleiche Rechte umgesetzt werden kann. Nicole handelt dies auf ihre eigene Art und Weise aus.

Die Regisseurin ist anwesend.