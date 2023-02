"Be My Voice"

von Nahid Persson

USA / Iran / Schweden / UK / Norwegen, 2021, 83 Min., Dokumentarfilm, OmeU

Ihre wildgelockte Haarpracht mit der frischen Blume – eine symbolträchtige Kampfansage gegen den gewaltsamen Hidschab-Zwang in ihrem Land: Iran. Masih Alinejad, Journalistin und Bloggerin, erreicht vom US-Exil aus jeden Abend Hunderttausende FollowerInnen im Iran. Die Aktivistin hat schon früher Aufsehen erregt mit Reportagen über Korruption, über Frauenrechtsverletzungen im Iran; sie muss 2009 emigrieren. Im Exil startet sie zwei Social-Media-Kampagnen gegen den Hidschab-Zwang, die im Iran virulent werden: Frauen posten öffentliche Selfies ohne den obligatorischen Schleier. Sie werden zur Riesen-Bewegung zivilen Ungehorsams im Iran und Masih zur Stimme Millionen iranischer Frauen.

Ihr Aktivismus bringt sie ins Fadenkreuz der iranischen Geheimdienste – ein Entführungsversuch in New York und Mordanschläge folgen. Heute lebt sie mit Personenschutz an geheimen Orten. Perssons aufwühlender Film begleitet Masih durch drastische Höhen und Tiefen einer empathischen Aktivstin: Tiefen über Nachrichten verzweifelter Menschen im Iran; ekstatische Freude über Kampagnenerfolge oder allerkleinste alltägliche Freuden – am Leben zu sein.