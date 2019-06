Das Septett Bears of Legend aus Trois Rivières in Quebec / Kanada zieht seine Inspiration aus den Geschichten und Mythen Nordamerikas. Dabei gelten sie als eine der originellsten Bands Quebecs und verarbeiten ein ganz eigentümliches Konglomerat unterschiedlichster Einflüsse zu komplexen Arrangements irgendwo zwischen Folk, Garagen-Rock und klassischen Elementen.Ihr 2015 erschienenes Konzept-Album „Ghostwritten Chronicles“ brachte sie erstmals auf Tour nach Europa. Es geht um Liebe, Tod und Wiedergeburten, um auf See gebliebenen Matrosen, Chimären, verschollene Schiffe oder geheimnisvolle Meerjungfrauen.Im Oktober 2018 veröffentlichten sie ihr Folgealbum „A Million Lives“ und bewiesen erneut ihr Talent für bombastische Klänge, die insbesondere Live ein echtes Erlebnis sind.