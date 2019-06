Be Inspired: "Superfood" - Großer Hype, kleine Wirkung?

In dieser Talkrunde geht es um das Thema „Superfood“. Wir besprechen und diskutieren u. a. mit Fernsehköchin und Autorin Sarah Wiener und Euch, ob sich Superfood wirklich lohnt.

Wer kennt sie nicht: Acai, Chia, Avocado oder Spirulina? Längst sind diese Lebensmittel im Supermarkt oder im heimischen Vorratsschrank bei vielen Leuten nicht mehr wegzudenken. Foodblogger schwören auf die sogenannten „Superfoods“ und Omas Worte „Cranberrysaft hilft bei Blasenproblemen“, kennt so ziemlich jeder. Doch was macht diese Lebensmittel so „super“ oder ist alles ein großer, teurer Schwindel? Am Donnerstag. 18. Juli, sprechen drei Experten bei unserer Talkreihe BE INSPIRED über „Superfood“ und seine Wirkung. Eine unserer Experten ist die Fernsehköchin und Autorin Sarah Wiener. Bekannt wurde sie durch zahlreiche Auftritte in Kochshows und die Herausgabe von mehreren Kochbüchern. Sie erklärt, warum es manchmal besser wäre, auf die heimische Maulbeere anstatt auf die Maquibeere aus Patagonien zu setzen. Durch den Abend führt die Moderatorin Ursula Heller.In der Reihe BE INSPIRED besprechen und diskutieren wir mit unseren Gästen und Euch verschiedenste Themen in entspannter Lounge-Atmosphäre. Lasst Euch von den Gesprächen inspirieren und holt Euch Impulse für den ganz persönlichen Alltag.Termin und Ort:Donnerstag, 18.07.2019, 20:00 UhrEinlass: 19:30 Uhr