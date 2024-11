Bea von Malchus

Elizabeth I. hat an diesem Abend die Fäden in der Hand. — Dafür hat Maria Stuart Dynamit! — mit dem jagt sie ihren Mann in die Luft. Herrlich! Er hat es verdient! Elizabeth hat zwar keinen Mann, dafür aber ein Schafott, — das muss Maria besteigen, — aber erst später. In der Zwischenzeit werden Könige in Garderoben eingesperrt, Highlander galoppieren im Faltenrock durchs Heidekraut, winzige katholische Spione kotzen sich auf die Schuhe und Schiller fragt sich, ob er Maria Stuart je gelesen hat.

„YOU CAN'T ALWAYS GET WHAT YOU WANT,

... But you must see Queens!

It's scottish! It's british! It's musikalisch!