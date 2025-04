Am Pfingstsonntag wird am Beach of Love wieder gefeiert, getanzt, das Leben und die Liebe in vollen Zügen zelebriert!

Die Feierfamilie kommt jedes Jahr einmal zusammen, um gemeinsam am Strand die Liebe zu feiern.

Die Beach of Love – das Liebesfestival, das kleine Tagesfestival, der Geheimtipp und das jährliche Highlight in einem!

Wie feiert es sich am besten?

Ganz klar: Wenn die Lieblingsmenschen mit am Start sind, und der Ort vertraut und heimelig ist. Und genau darauf kommt’s bei Beach of Love an: Familiäres Feiern in angenehmer Atmosphäre.

Während andere Festivals immer größer werden und dabei die Seele des Events auf der Strecke bleibt, konzentriert sich Beach of Love bewusst auf das, was zählt:

die Musik, die Menschen, die Liebe.

Und das funktioniert bestens, wie Beach of Love schon häufig gezeigt hat!

Deshalb freut sich die EB Festival GmbH umso mehr, Euch auch 2025 wieder zum Fest–Tanz im Hip Island begrüßen zu dürfen. Denn da trifft ein exzellentes Line Up auf etwas noch Exzellenteres: nämlich auf Euch!