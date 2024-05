Die Beach-Party der DLRG-Ortsgruppe Hettingen e.V. findet am 29. und 30. Juni an der Morrequellenanlage in Hettingen statt.

Samstag, 29.Juni 17 Uhr bis 1 Uhr Sonntag, 30.Juni: ca. 10 Uhr bis 21 Uhr