Am 14. Juli 2018 ist es wieder so weit; das Freibad in Wiesenbach öffnet seine Tore und bittet zur größten Open Air Sommerparty der Region. Als DJ wird Adi-G die Tanzfläche zum Beben bringen. Cocktails, frisch gezapftes Bier und klassische Bargetränke wird es natürlich ebenso geben, sowie Kleinigkeiten zum Essen.

Ab 14 Uhr findet wieder ein Volleyball-Mixed Turnier statt.

Das Beachparty Team freut sich auf Euer kommen!