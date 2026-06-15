Der Schwimmbadförderverein Lauda veranstaltet ein Beachvolleyball Tunier im Freibad Lauda.

Teilnahme ab 16 Jahren

Ein besonderes Highlight ist das große Volleyballturnier, das ab 10 Uhr auf dem Sandplatz im Freibad stattfindet. Gespielt wird im Format drei gegen drei, wobei jede Mannschaft aus vier Personen besteht. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 16 Jahre. Für die besten drei Teams gibt es wertvolle Preise zu gewinnen.

Die Anmeldung sollte bis zum 4. Juli erfolgen. Die Teilnahmegebühr ist vorab per PayPal an andrehollinger@gmx.de zu bezahlen.

Bitte geben Sie bei der Anmeldung den Namen des Anme