#BeActive Fitness Night - „It’s time to #BeActive“.

Nach Dem Aufruf der Europäischen Kommission folgend wird auch die Turnabteilung des TSV 1863 Tauberbischofsheim e.V. Teil der Bewegungsinitiative sein und veranstaltet am 30.9. von 19.00 - 22.00 Uhr in der Grünewaldhalle in TBB ein einzigartiges, kostenfreies Fitness Event, die #BeActive Fitness Night. Sechs verschiedene Top-Übungsleiter bieten hintereinander weg für je 30 Minuten ein Bewegungsangebot an. Drei Stunden unterschiedlichste Fitnessangebote von Workout, Tabata, Modern Jazz Dance, Aroha, Piloxing und Yoga ist vieles dabei.

Herzliche Einladung an jeden Leser und jede Leserin! Einfach vorbeikommen und mitmachen! Kommen und gehen ist immer erlaubt, so wie es der eigene Alltag ermöglicht. Eine halbe Stunde Fitness ist besser als keine! Die Europäische Kommission hat die Initiative „Europäische Woche des Sports“ ins Leben gerufen, um Menschen in ganz Europa unabhängig von Alter und Herkunft für einen aktiven und gesunden Lebensstil zu begeistern. Der Deutsche Turner-Bund koordiniert die Kampagne in Deutschland, die vom Erasmus + Programm der Europäischen Union und dem Bundesministerium des Inneren gefördert wird. It’s time to #BeAcitve!