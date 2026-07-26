Bear it Wear it - ein poetisch wildes Haarcabaret

Haare, die wachsen, bleiben, sich verändern. Lockige, glatte, lange, kurze. Haare auf dem Kopf, im Gesicht, unter den Armen, zwischen den Beinen. Haare im Waschbecken, auf dem Boden und in der Suppe. Wann und wo fangen die Haare an zu wachsen und wann hören sie auf, nie? Ein Bühnenraum, eine schiefe Ebene.

Nach und nach füllt sich der Raum mit Haaren, an denen gezogen, geschnitten und geflochten wird. Unter der Oberfläche brechen Haare hervor wie eine unbändige Natur. Die beiden Spielenden begegnen sich mit Haut und Haar, verehren, begehren und zerstören es. Und das Haar entwickelt ein Eigenleben.