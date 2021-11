× Erweitern Beast in Black

Nach zwei sensationellen Alben bei Nuclear Blast Records und einem umfangreichen LIve-Programm gehen BEAST IN BLACK Ende 2021 schon wieder auf Tour: Der Termin in Stuttgart steigt am 6. Dezember im LKA Longhorn.

Kürzlich war BEAST IN BLACK noch auf der ganzen Welt unterwegs und hat dort mitreißende Shows gespielt: ausverkaufte Headlinershows in ganz Europa, Russland und Japan, eine Tour als Support von Gloryhammer in Großbritannien und Festivals rund um den Globus (Sweden Rock, Graspop, Summer Breeze, Heavy Montréal etc.).

Für November und Dezember 2021 hat der Fünfer aus aus Helsinki seine nächste große Europatour angekündigt, die die Metaller auch nach Stuttgart ins LKA Longhorn fühen wird: „In diesen dunklen Zeiten ist es nicht leicht, weise Worte zu finden – weshalb wir unsere kommende Europa-Tournee ganz sanft ankündigen möchten. Auch wenn es noch lange hin ist hoffen wir, dass jeder, der diese Worte liest, unsere Shows in bester Gesundheit wird besuchen können. Das ist unser Wunsch für 2021.“ Pressetext: Music Circus Concertbüro