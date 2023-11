Beat Brothers - Musik der 60´er und 80´er

Gitarrenmusik von 1960 bis 1990.

Livemusikfreunde kennen sie von der „Night of Music“, und jetzt auch von „Kleinkunst im Kino“. Am Mittwoch, 6. Dezember sind sie wieder live am Start, im Kultkino „Scala“. „Die Beat Brothers kannst du überall hinschicken – das läuft!“, so die einhellige Meinung der Veranstalter. „Musik aus unserer Jugend“ freuen sich viele über die handgemachte Gitarrenmusik der Beat Brothers. Von den 1960er bis zu den 1990er Jahren reicht das Repertoire. Ein Klassiker folgt dem nächsten, nah am Original, aber immer mit einem gewissen Kick. Die vier gut gelaunten Profimusikergeben immer 150 Prozent und überzeugenmit musikalischem Knowhow und andauernder Bühnenpräsenz. Und dazu sehen sie noch blendend aus.

Im Repertoire sind Bands wie die Beatles und die Rolling Stones, die Kinks und The Who, und selbst Pink Floyd und Queen werden brillant gespielt.