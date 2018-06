× Erweitern Beat Brothers

Am Donnerstag, 23. August erwartet die Livemusikfreunde auf Burg Stettenfels wieder ein musikalischer Leckerbissen: Die Beat Brothers spielen handgemachteMusik der 1960er bis 1990er Jahre, von den Beatles über The Who bis hin zu Queen. Bereits seit 2013 findet man die vier Profimusiker im Sommerprogrammder Burg.Das Sommerkonzert auf Burg Stettenfels findet bereits zum fünften Mal statt,Die Beat Brothers gehören zu den besten deutschen Coverbands und haben sich Beat undRock-Klassiker von den 1960ern bis zu den 1990ern auf die Fahnen geschrieben.Das Outfit der vier schwarz beschlipsten Herren erinnert an die Beatles der frühen 60erJahre; nach fast 40 Jahren Bühnenerfahrung haben die Beat Brothers jedoch viel mehrzu bieten. Darüber hinaus sorgen vier präzise Gesangsstimmen für anerkennende Blicke und Kommentare wie "Der Satzgesang ist phänomenal!"Aber nicht nur die musikalische Klasse des Quartetts überzeugt immer wieder, auch dasRepertoire hat es in sich: Die Beat Brothers schaffen es spielend, Songs von Adele, DireStraits und Coldplay, von den Rolling Stones, den Eagles und Queen in einem wunderbarenMix zu präsentieren. Das macht einfach Laune, der Band und dem Publikum.Der Vorverkauf für das Sommerkonzert 2018 hat bereits begonnen. Bei gutem Wetterfindet der Auftritt im Burggraben statt, bei Regen im Gewölbekeller.