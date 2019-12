Zehn Jahre nach seinem Tod geht die erfolgreiche Musical-Hommage an Michael Jackson in ihre zweite Tournee-Saison. Nach 102 Shows und über 180.000 Zuschauern in Deutschland, Österreich und der Schweiz kehrt das Live-Spektakel „BEAT IT! – Die Show über den King of Pop!“ zurück auf die Bühnen im deutschsprachigen Raum.

Michael Joseph Jackson wurde am 29. August 1958 in Gary, Indiana, USA als achtes von insgesamt zehn Kindern geboren. Sein Vater Joseph förderte seinen talentierten Sohn, der zunächst mit seinen Brüdern in der Band „Jackson 5“ Welterfolge feierte. Während seiner Solokarriere avancierte das schmächtige Gesangs- und Tanz-Genie zum absoluten Superstar. Aus dem kleinen Michael Jackson wurde der „King of Pop“.

Es ist diese Geschichte, die „BEAT IT! – Die Show über den King of Pop!“ in einer aufwendigen Bühnenshow erzählt. Die Zuschauer dürfen sich auf einzigartige Choreografien und Dantanio Goodman als Hauptdarsteller in Höchstform freuen. Hits wie "Dirty Diana", "Thriller", "Man In The Mirror", "Billie Jean", "Beat It" oder "ABC" nehmen die Zuschauer mit auf eine atemberaubende, musikalische Zeitreise.