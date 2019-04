Klein, aber oho: die Beat Machines des Tüftlers und Komponisten Koka Nikoladze. Erstmals werden die kleinen Maschinen, die wundersame Klänge und Beats von sich geben, in einer Konzertparty in Szene gesetzt. Koka verbindet mehrere Beat Machines zu einem unerhörten, wundersamen Live-Set, das die große Abschlussparty einläutet. Weitere Live-Acts vollenden das PODIUM Festival 2019 bis tief in die Nacht.