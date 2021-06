Beate Lesser & Karl Schramm: Auf der grünen Wiese

Akustikkonzert mit Songs der 60er und 70er Jahre auf der Grünfläche bei der Stiftskirche Sunnisheim.

Ein lauer Sommerabend im Freien und dazu Livemusik aus einer Zeit, die nicht zu Unrecht als Goldenes Zeitalter der Popmusik bezeichnet wird.

Songs von Jefferson Airplane, The Who, den Doors u.v.a. verwandeln den Rasen bei der Stiftkirche in ein Woodstock in der Streichholzschachtel.

Beate Lesser und Karl Schramm greifen in die Wunderkiste ihres riesigen Repertoires und entführen uns in eine Zeit der Unbeschwertheit.

Wer möchte, kann gerne eine Decke mitbringen und es sich im Gras bequem machen.