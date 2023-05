Das „Theater im Bahnhof“ (TiB) aus Rechberghausen setzt mit seinem klapprigen Charterflugzeug zum Landeanflug in der Stadthalle Donzdorf an. An Bord sind nicht nur zwei adrette Stewardessen und ein Steward, sondern auch ein Flugkapitän, der zu tief ins Glas geschaut hat. Im Lauf des Abends wird die Crew noch so manches Sicherheitsproblem vertuschen müssen, um die Fluggäste bei Laune zu halten. Bei der musikalischen Komödie von Enrique Keil heißt es „Fasten your Seatbelts“.

Das Stück ist seit der Premiere der absolute Publikumsliebling des TiB und das am meisten besuchte seit Jahren. Denn das Musical schickt die Zuschauer in einem maroden Charterflugzeug wahrlich auf eine „Magical Mystery Tour“. Der Flug läuft nicht gerade reibungslos. So hat die Crew – gespielt von Karin Hoyer, Andrea, Glietsch, Jürgen Rauch, Ursula Burkhardt und Eddie Gromer, der auch Regie führt – alle Hände voll zu tun, um die Fluggäste zu beruhigen und mit pointenreichen Dialogen die Probleme herunterzuspielen. Die Katastrophen hören nicht auf, angefangen von der „Revolution“ unter den Saftschubsen bis zum toten Copiloten. Ein Glück, dass die Beatles dafür die passenden Gesangseinlagen vor langer Zeit schon vorbereitet haben: „Help, I need somebody help“ oder „Let it be“.

Die schwäbische „Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band” unter der musikalischen Verantwortung von Al Stübler und Alex Munz lässt 70er-Flair aufkommen. Hier tauchen sowohl der „Fool on the Hill“ als auch „Nowhere Man“ auf. Mitunter stellt sich sogar die Frage, ob das Flugzeug nicht eher eine „Yellow Submarine“ werden sollte. Die Musical-Comedy „Beatles an Bord“ wird das Publikum mit und ohne Flugangst aus den Sitzen reißen. Und auf die Frage „Tell me why you cry“ kann es nur eine Antwort geben: Vor Lachen!