Beatles an Bord

Willkommen an Bord! Legen Sie den Sicherheitsgurt an und seien Sie gespannt auf einen lustigen und turbulenten Abend, der sicherlich wie im Flug vergehen wird.

Steigen Sie ein, machen Sie es sich bequem und wundern Sie sich bestenfalls über nichts. Denn auf dem Flug der Airline Jetbaguette von Stuttgart nach Paris geht so ziemlich alles schief, was schiefgehen kann: Der Pilot ist betrunken, das Essen an Bord geht aus, der Kapitän schlägt eine falsche Flugroute ein, und als auch noch ein Triebwerk ausfällt, steht einer Notwasserung nichts mehr im Wege.

Doch keine Sorge: Sie werden als Fluggast fast nichts von den Komplikationen bemerken! Denn die drei französischen Flugbegleiterinnen Babette, Jeanette und Raclette haben die Lage voll im Griff. Mit einem ausgefeilten Unterhaltungsprogramm lenken sie die Passagiere von den zahlreichen Pannen ab. Ob "Let It Be" im Salsa-Rhythmus, "Help!" im Stil einer Opernarie oder "All You Need Is Love" als Reggae - alle Beatles-Songs, die während des Fluges von den Stewardessen dargeboten werden, erhalten durch ihre neuen Arrangements eine ganz besondere Note.

Aufführungsrechte: Vertriebsstelle und Verlag Deutscher Bühnenschriftsteller und Bühnenkomponisten GmbH, 22844 Norderstedt