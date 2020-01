Beatles-Night - Abbey Road

Die Beatles geben am 29. August 1966 im Candlestick Park in San Francisco nach über 1400 Konzerten ihr letztes Konzert, zu groß ist die Kluft zwischen ausgetüftelter Studioproduktion und reproduzierbarem Livesound zu Viert geworden.

Die Kreativität der Pilzköpfe vollzieht sich fortan gebündelt in sechs Studioalben und 10 #1 Singles, die die Grenze von Pop zu Kunst überschreiten. Ihre Studioalben Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Magical Mystery Tour, The White Album, Abbey Road und Let it Be erlangen schnell legendären Status – werden aber nie live gespielt. Und genau hier kommen Robby Schmidt (Gesang, Keyboard, Gitarre), Axel Weimann (Gitarre, Gesang, Sitar, Ukulele), Günter Kreutzkamp (Gitarre, Gesang), Christoph Paulssen (Bass, Percussion,Gesang), Georg Göb (Keyboards) und Tommy Schneider (Schlagzeug) ins Spiel. Als THE LONELY HEARTS CLUB BAND verwirklichen sie das, was lange Zeit undenkbar war: Diese innovativen Alben, die mit so viel Experimentierfreude und Studiotechnik entstanden, live auf die Bühne zu bringen – ganz ohne digitale Unterstützung aber vielmehr mit musikalischer Kompetenz.