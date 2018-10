× Erweitern The Lonely Hertas Clubband The Lonely Hertas Clubband

Die Studiowerke der Beatles nicht nur sklavisch nachzuspielen und dabei auf der Bühne vor Ehrfurcht in Lethargie zu verfallen, sondern Sie für ein Publikum live und mitreissend-lebendig in einer professionellen Show zu präsentieren. DAS ist die Berufung der LONELY HEARTS CLUB BAND. Wohlbekannt für ihre konkurrenzlos feinsinnigen und virtuosen Arrangements der als unspielbar geltenden Beatleswerke präsentiert die mehrfach preisgekrönte " THE LONELY HEARTS CLUB BAND " ihr neues Programm "A Beatles Night: White Album…and much more" zum 50-jährigen Jubiläum…des namensgebenden Beatles-Meilensteins „The Beatles“(1968). Präsentiert werden die vielen Klangperlen des „White Albums“, sowie viele Hits des „Blauen Albums“, also den Studiowerken der Beatles und ausgesuchte Leckerbissen, wie z.B. das „Abbey Road Medley“. Der LHCB gelingt es überzeugend, ihr neues Programm authentisch und perfekt am 17.11.2018, um 19:30 im Kurhaus-Großer Kursaal Bad Mergentheim aufzuführen, gespielt auf vielen Originalinstrumenten, veredelt mit den Klangmöglichkeiten der heutigen Zeit und britischem Charme und nimmt Sie mit auf eine Zeitreise mit Wohlfühlgarantie! „Live-Shows von The Lonely Hearts Club Band sind Meilensteine der Beatles-Tribute-Konzertgeschichte. Die heiß begehrten Auftritte gelten als unübertrefflich in ihrem Genre, denn kaum eine andere Beatles-Coverband versteht es, seinem Publikum so viel zu bieten. The Lonely hearts Club Band stehen immer für eine überragende Qualität. Sie sind „Beatles-Entertainer“, die virtuos alle Erwartungen mehr als erfüllen, ihre temperamentvollen, witzig-würzigen Beatlesshows sind Sternstunden“, schrieb die FAZ.