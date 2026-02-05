Beatles, Stones und Star Wars - Orgel mal anders

Ev. Stadtkirche Sinsheim Kirchplatz, 74889 Sinsheim

Der  Berliner Kirchenmusiker Michael Schütz bringt Pop, Rock und Filmmusik in die Sinsheimer Stadtkirche. Mit dabei sind bekannte Titel wie "All You Need Is Love", "Tears In Heaven", Star Wars und viele mehr – gespielt auf der Orgel. 

Michael Schütz schafft es, die Orgel völlig neu erlebbar zu machen und überraschende Verbindungen zwischen einem klassischen Instrument und moderner Musik zu schaffen. Der Eintritt ist frei – Spenden am Ausgang sind willkommen.

