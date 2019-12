Beatrice Egl

Sie ist ein absoluter Wirbelwind, dessen Energie sofort ansteckend wirkt. Ein kurzes Lächeln oder ein Blick aus ihren strahlenden Augen reichen oftmals schon aus, um ihr Publikum bei ihren ausverkauften Konzerten ab der ersten Sekunde zu verzaubern.

Unendlich viel ist passiert, seitdem Beatrice Egli 2013 als wohl beständigste und erfolgreichste Gewinnerin aller Zeiten aus der 10. Staffel von „DSDS“ hervorging: Schon mit ihrem im selben Jahr erschienenen Top 2-Durchbruchsalbum „Glücksgefühle“ ist es der Schweizerin spielend gelungen, die deutschsprachige Musiklandschaft mit ihrer frischen, charmant-frechen Art zu prägen und um den Finger zu wickeln. Ob ihre packenden Livekonzerte oder Plattenaufnahmen, Beatrices Motivation bleibt immer die gleiche: Ihre Hörer zu begeistern und mitzunehmen, wie sie lächelnd erklärt. „Ich habe neue Herausforderungen schon immer als etwas Schönes, Aufregendes betrachtet. Das Komponieren ist meine neue Leidenschaft. Gerade wenn wir auf Tour sind, inspirieren mich meine Erlebnisse zu immer neuen Songs und Geschichten, die ich den Leuten erzählen möchte, wenn ich auf der Bühne stehe.“

30 Jahre jung, meistens Single, Schlagersängerin und Moderatorin: Auf ihrem Weg durch die Musik und das Leben ist das sympathische Energiebündel (fast) immer gut gelaunt… Nach überwältigenden Erfolgen und einer intensiv genutzten kreativen Pause sagt sie: „Wie sollte es nun weitergehen? Ich war auf der Suche. Ich hatte das Gefühl, etwas ganz Bestimmtes finden zu wollen! Und jetzt, da ich wieder zurück bin, kann ich mit einem Lächeln im Gesicht sagen, dass alles, was ich gesucht habe, bereits in mir drin war: Man muss manchmal nur die Augen und das Herz öffnen, um das zu erkennen. Ich habe die für mich schönste Form gewählt, um meine Geschichten und Gefühle sowohl festzuhalten als auch mitzuteilen: Musik.“

Mehr als je zuvor finden sich ihre ganz persönlichen Gedanken, Erlebnisse und Träume auf ihrem neuen Album: „Natürlich!“. Es ist das musikalische Tagebuch einer Reise, die – so weiß die Sängerin jetzt – gerade erst beginnt. Sie schaut zurück und vor allem nach vorn. Sie möchte in ihrer Musik noch mehr einfach so sein, wie sie ist: Mal sanft, aber meistens voller Power, mal frech und mal verträumt, voller Experimentierfreude und auch mal einfach ausgeflippt. Aber immer ehrlich – auch wenn es manchmal weh tut.

Genau so wird die vielfach mit Gold- und Platin ausgezeichnete ECHO-Preisträgerin und zweifache Swiss Music Award-Gewinnerin Beatrice Egli ihre neuen Stücke singen und ist mit großer Band auf ausgedehnter Live-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Freuen Sie sich auf Beatrice Egli live und die Stücke ihres im Juni 2019 erschienen, neuen Albums „Natürlich“ – inklusive jeder Menge ungezügelter Energie!