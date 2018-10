× Erweitern Beatrice Egli

"Wohlfühlgarantie" Tour 2018 - Beatrice EgliI ist ein absoluter Wirbelwind, dessen Energie sofort ansteckend wirkt. Am 11. November 2018 stellt die 27-jährige Schweizerin in der Liederhalle in Stuttgart ihr fünftes Studioalbum "Wohlfühlgarantie" vor.

Ob packende Livekonzerte oder Plattenaufnahmen, Beatrices Motivation bleibt immer die gleiche: Ihre Hörer zu begeistern und mitzunehmen, wie sie lächelnd erklärt. "Ich habe neue Herausforderungen schon immer als etwas Schönes, Aufregendes betrachtet. Das Komponieren ist meine Leidenschaft. Gerade wenn wir auf Tour sind, inspirieren mich meine Erlebnisse zu immer neuen Songs und Geschichten, die ich den Leuten erzählen möchte, wenn ich auf der Bühne stehe.