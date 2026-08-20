Sie ist die strahlende Schlagerkönigin aus der Schweiz: Beatrice Egli! Wie kaum eine andere Künstlerin hat sie dem modernen Schlager-Genre ein frisches Update verpasst, es massiv geprägt und mit grenzenloser Lebensfreude geradezu revolutioniert. Ihre einzigartige Stimme – unter Tausenden auf Anhieb zu erkennen. Ihr Charisma – wie das eines internationalen Weltstars. Ihre Bühnenpräsenz? Pures Feuerwerk! Seit weit mehr als zehn Jahren verzaubert Beatrice Egli nun schon Millionen von Menschen und gilt heute als eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagersängerinnen. Im Herbst 2026 geht das Ausnahmetalent auf große Tournee und macht dabei ihr persönliches Credo zum Programm „Tanzen – Lachen – Leben“.