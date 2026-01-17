Beatrice Rana entführt uns auf eine fesselnde musikalische Reise! Der Abend beginnt mit Prokofjews eindrucksvollen Romeo und Julia-Stücken, in denen die emotionalen Höhepunkte der berühmten Tragödie lebendig werden. Es folgen Debussys klangmalerische Etüden sowie eine virtuose Klavierfantasie über Tschaikowskys Nussknacker, arrangiert von Mikhail Pletnev. Zum Abschluss spielt Beatrice Prokofjews anspruchsvolle Sonate Nr. 6 in A-Dur – ein kraftvolles und technisch herausforderndes Meisterwerk Ein Abend voller Gefühl, Virtuosität und musikalischer Magie!