Beats am Hafen: Andre Crom

Das in Berlin und Barcelona beheimatete Label OFF-Recordings, feiert seine Premiere in der Käthchenstadt und schickt Label-Head 26 Andre Crom zu einer fulminanten Premiere! Gigs die sich über ganz Europa, Asien und Süd-Amerika verteilen sprechen Bände. Nicht umsonst, Andre Crom ist ein absoluter Meister am Mischpult und weiß, was die Club-Tanzfläche zum kochen bringt! Sicher wird auch die ein oder andere Eigenproduktion in seinem Set zu hören sein! Auf Labels wie Ovum, Sleaze, OFF-Records, oder dem 1993 gegründeten 100% Pure erforscht Crom die Grenzen zwischen House und Techno. Warme und rohe, gesättigte Beats treffen auf melodische und rhythmische Themen, die den Grooves einen ganz besonderen Charakter verleihen. Ihr merkt schon ... wir sind ziemlich am schwärmen, also - komm und lass Dich von dem Crom-Sound überzeugen. Überzeugen, müssen Aman und Moritz Scheit in Heilbronn schon lange niemand mehr, machen Sie aber garantiert trotzdem - versprochen!