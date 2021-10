Beauties and the Beats a-capella-Konzert

Beauties an the Beats, das sind junge Sängerinnen und Sänger, die sich mit Leib und Seele den Freunden der a-cappella-Musik verschrieben haben. Aktuelle Charthits gehören ebenso zu ihrem Repertoire wie Dauerbrenner. Nicht zu kurz kommen eigene Versionen von Genregrößen des instrumentalfreien Gruppengesangs. Gewürzt wird das Ganze mit einer professionellen Lichtshow und humorvollen Choreografien. Denn der Drang nach Bewegung gehört für Chorleiter und Bass Martin Renner zum Gesang wie Vocalpercussion oder Beatboxen. Mit diesem Groove ist es ihm gelungen, das Ensemble höheren Weihen entgegenzuführen. Wurde er 2015 noch selbst mit dem Chorleiterpreis beim Grand Prix der Popchöre ausgezeichnet, räumten Beauties an den Beats im darauffolgenden Jahr als Gewinner ab. 2017 erreichte das Ensemble den zweiter Platz beim Züblin Kulturpreis in Stuttgart.