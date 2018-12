Beauties and the Beats, das sind momentan 18 junge Sängerinnen und Sänger, die sich mit Leib und Seele den Freuden der a-cappella-Musik verschrieben haben. Aktuelle Charthits wie »Dangerous« von David Guetta gehören ebenso zu ihrem Repertoire wie Dauerbrenner à la »Brothers in arms« von Dire Straits oder »Tanze Samba mit mir« von Tony Holiday. Nicht zu kurz kommen eigene Versionen von Genregrößen des instrumentalfreien Gruppengesangs. Besonders hoch im Kurs stehen gerade Basta, Wise Guys, Pentatonix und Maybebop. Gewürzt wird das Ganze mit einer professionellen Lightshow und humorvollen Choreografien. Denn der Drang nach Bewegung gehört für Chorleiter und Bass Martin Renner zum Gesang wie Vocalpercussion oder Beatboxen. Mit diesem Groove ist es ihm gelungen, das Ensemble höheren Weihen entgegenzuführen. Wurde er 2015 noch selbst mit dem Chorleiterpreis beim Grand Prix der Popchöre ausgezeichnet, räumten Beauties and the Beats im darauffolgenden Jahr als Gewinner ab. Eine weitere Auszeichung folgte im Jahr 2017, so konnten die Sängerinnen und Sänger den zweiten Platz beim Züblin Kulturpreis in Stuttgart ersingen. Zuletzt stand der Neckarsulmer Chor im Jazzhaus Freiburg auf Einladung des Jazzchor Freiburg auf der Bühne und nahm als Teilnehmer beim Berliner Vokalfestival BERVokal als ausgewähltes Ensemble teil. Beauties and the Beats haben sich 2013 gegründet und im Neckarsulmer Kreatief einen Heimathafen und Probenort gefunden. Mit über 30 Auftritten im Jahr zieht es das Ensemble aber immer wieder zu Konzerten zum Städtele hinaus.