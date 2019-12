Der A-Capella-Chor „Beauties and the beats“ kommt nach Weinsberg

Am Samstag, den 25. Januar 2020, um 20 Uhr tritt der Neckarsulmer A-Capella-Chor „Beauties and the beats“ in der Hildthalle in Weinsberg auf. Die Gewinner des Grand Prix der Popchöre 2016 präsentieren auch ohne Instrumente ein vielseitiges Programm aus Pop- und Rocksongs.

Unter der Leitung von Martin Renner überzeugt der 18-köpfige Chor sowohl mit Klassikern wie Songs von den Wise Guys, als auch mit aktuellen Hits wie „Dangerous“ von David Guetta. Die mehrstimmig und oft in Begleitung von Vocalpercussion oder Beatboxen aufgeführten Lieder werden von Choreografien und einer professionellen Lightshow begleitet.