Beauty and the Beast Jr.!

Stuttgart Players by Elaine Sepani.

Diesen Winter zeigt Stuttgart Players das Märchen „Die Schöne und das Biest Jr.“ Eine Gruppe von 20 Schülern und ihre Direktorin, Frau Elaine Sepani, haben sich auf die Produktion von ikonischen Musicals für Familien und Kinder spezialisiert. Im Rahmen eines Programms für darstellende Künste zeigen die Kinder ihre Fähigkeiten in den Bereichen Theater, Gesang, Bühnenbild/Requisiten, Beleuchtung und Kostüme. Mit Freude können sie ihre Abschlussprojekte in der angesehenen Filharmonie Filderstadt präsentieren.