„Wir sind eine Art Rock Band“ (Vorsicht: super WortSpiel ;)) Auch der Bandname ist solch ein wahnSinniges WortSpiel:

beauty fools könnte mit „Schönheit trügt“ oder aber „Schönheitsdeppen“ übersetzt werden, ganz im Ohr des Zuhörers …

Jedenfalls spannt ihr Repertoire einen großen Bogen von sanften Tönen – über deftig rockige Klänge hinweg – zu funky Beats. Sind sie dann noch eine Art Rockband? Die Musiker – immer mal wieder auch mit Unterstützung illustrer Gäste – „sorgen mit feinen Grooves, markanten Riffs, eleganten Melodien, persönlichen Texten und einnehmendem Gesang für ein musikalisches Programm, das von lässigem Americana hin zu überdrehtem Funk in großer Spielfreude dargeboten wird“ (aus der Geislinger Zeitung).

Die Stuttgarter Zeitung schreibt: „Der Bandname ist Programm: beauty fools = ‚Schönheit trügt‘. So trügerisch wie die Schönheit kommt auch die Musik des wandlungsfähigen Quartetts daher … kunstvoll integrieren sie leichtfüßige Hippie-Klänge in die staubtrockenen Grooves ihres psychedelisch gefärbten Rock-Pops. Doch kaum hat man sich an die nostalgischen Klänge gewöhnt, da wandeln beauty fools auf knackigen Funk-Pfaden oder spielen einen Folksong im Off-Beat.“