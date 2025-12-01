Beauty Jungle Mädchenflohmarkt in Nürtingen

Beauty Jungle Mädelsflohmarkt – Zum 4. Mal in Nürtingen!

Am Samstag, den 13. Dezember 2025, verwandelt sich die Stadthalle K3N von 13:00 bis 16:30 Uhr erneut in ein Shopping-Paradies: Der Beauty Jungle Mädelsflohmarkt kommt bereits zum vierten Mal nach Nürtingen!

Kurz vor Weihnachten erwartet die Besucherinnen die komplette Halle voller Mode, Vintage-Schätze, Accessoires und Lifestyle-Produkte – von Secondhand über Handmade bis hin zu einzigartigen Einzelstücken.

Neben über 100 Ständen gibt es Musik, Food & Drinks sowie eine stimmungsvolle Atmosphäre, die perfekt in die Vorweihnachtszeit passt. Ein Event zum Stöbern, Shoppen und Genießen – für alle, die Mode lieben.