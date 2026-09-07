Beauty Jungle Mädchen und Fashionflohmarkt Heilbronn

× Erweitern Bj Mädchenflohmarkt Heilbronn

Beauty Jungle kommt am Samstag, den 10.10.2026, in die Festhalle Harmonie nach Heilbronn.

Von 15:00 bis 18:30 Uhr findet ein großer Mädchen und Fashionflohmarkt mit zahlreichen privaten Secondhand und Fashionständen statt.

Angeboten werden Kleidung, Vintage, Markenmode, Schuhe, Taschen und Accessoires. Je nach teilnehmenden Ausstellerinnen wird das Angebot außerdem durch Schmuck, Beauty, Piercing, Zahnschmuck, Handmade und Lifestyle ergänzt.

Beauty Jungle verbindet Secondhand Shopping mit Fashion und moderner Eventatmosphäre. Gut erhaltene Kleidung bekommt ein zweites Leben und Besucherinnen können nach neuen Lieblingsteilen stöbern.

Wer selbst verkaufen möchte, kann seinen Stand unter www.beauty-jungle.de/anmeldung_und_termine/ buchen.

Weitere Eindrücke und aktuelle Informationen gibt es auf Instagram unter @beauty_jungle_fashionflohmarkt.