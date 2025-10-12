Beauty Jungle Mädelsflohmarkt – Heilbronn

🌿 Beauty Jungle – Der größte Mädelsflohmarkt Süddeutschlands kommt nach Heilbronn!🌿

Am Sonntag, den 12. Oktober 2025, verwandeln wir die Harmonie Heilbronn in ein Paradies für alle, die Secondhand, Vintage und Curvy-Fashion lieben!

Von 13:00 bis 16:30 Uhr warten hunderte stylische Mädels, kreative Ausstellerinnen und einzigartige Fundstücke auf dich.

Dich erwartet ein einzigartiges Shopping-Erlebnis mit:

👗 Secondhand-Mode & Vintage-Schätzen

👜 Curvy Fashion & It-Pieces in allen Größen

💄 Beauty & Deko

🍹 Drinks & leckere Snacks

🎶 Musik & gute Vibes

📸 Influencer & coole Aktionen

Ob du nur bummeln willst oder auf der Suche nach etwas ganz Besonderem bist – bei uns wirst du fündig. Du willst selbst verkaufen? Dann sichere dir jetzt deinen Standplatz – aber sei schnell: Die Plätze sind heiß begehrt!

💡 Unser Tipp: Komm früh, bring deine Freundinnen mit und tauch ein in die Welt von Beauty Jungle!

Hier geht es nicht nur ums Einkaufen – es geht um Austausch, Inspiration und echte Community.

📌 Wichtig: Der Andrang ist groß!

👉 Lass dich jetzt an den Termin erinnern, damit du nicht verpasst, wenn die Standvergabe startet oder der Einlass beginnt!

📲 Jetzt Erinnerung aktivieren & up to date bleiben! www.beauty-jungle.de