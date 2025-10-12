Beauty Jungle Mädelsflohmarkt – Heilbronn

🌿 Beauty Jungle – Der größte Mädelsflohmarkt Süddeutschlands kommt nach Heilbronn!🌿
Am Sonntag, den 12. Oktober 2025, verwandeln wir die Harmonie Heilbronn in ein Paradies für alle, die Secondhand, Vintage und Curvy-Fashion lieben!
Von 13:00 bis 16:30 Uhr warten hunderte stylische Mädels, kreative Ausstellerinnen und einzigartige Fundstücke auf dich.
Dich erwartet ein einzigartiges Shopping-Erlebnis mit:
👗 Secondhand-Mode & Vintage-Schätzen
👜 Curvy Fashion & It-Pieces in allen Größen
💄 Beauty & Deko
🍹 Drinks & leckere Snacks
🎶 Musik & gute Vibes
📸 Influencer & coole Aktionen
Ob du nur bummeln willst oder auf der Suche nach etwas ganz Besonderem bist – bei uns wirst du fündig. Du willst selbst verkaufen? Dann sichere dir jetzt deinen Standplatz – aber sei schnell: Die Plätze sind heiß begehrt!
💡 Unser Tipp: Komm früh, bring deine Freundinnen mit und tauch ein in die Welt von Beauty Jungle!
Hier geht es nicht nur ums Einkaufen – es geht um Austausch, Inspiration und echte Community.
📌 Wichtig: Der Andrang ist groß!
👉 Lass dich jetzt an den Termin erinnern, damit du nicht verpasst, wenn die Standvergabe startet oder der Einlass beginnt!
📲 Jetzt Erinnerung aktivieren & up to date bleiben! www.beauty-jungle.de