Ich gebe zu: Der Name ist schon seltsam- aber die Band….

Beaux Gris Gris & The Apocalypse ist eine kalifornische Roots-Rock-Band (eine Mischung aus Blues, Rock, Americana, Country und Soul), die von der in Louisiana geborenen und aufgewachsenen Musikerin Greta Valenti (Well Hung Heart) und dem in die britische Blues Hall of Fame aufgenommenen Robin Davey (The Hoax, DVL, Well Hung Heart) gegründet und geleitet wird.