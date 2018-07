Bebetta, Meggy & Ira

Sommer, Sonne, Sgirls, Märchentechno, Elefanten auf Ebay und unser Gorilla passt auf euch auf. Und Bebetta, Meggy und Ira und sind die Sound-Supervisorinnen in Charge. Ira zeigt nach ihren Clubqualitäten nachts, dass sie auch den Sound für Freiluftatmosphäre hat.

Bekam schon nach ihrem Gig bei Urban Islands das Prädikat Open Air-tauglich überreicht, mit Sternchen. Bebetta spielt den ganzen Sommer quasi nur unter freiem Himmel, hat aber noch nie unsere Terrasse gesehen – dabei ist sie neben Monkey Safari unser häufigster DJ-Gast. Die Erfinderin von Märchentechno, deren Platten „Elephant on Ebay“ heißen, wird unsere verträumte Terrasse lieben, wie Bebetta von immer mehr Menschen geliebt wird. Allein auf FB sind‘s 150T Fans. Die Monaberry-Artistin, berühmt auch für ihre Bed-Sessions (Sets im Bett spielend, großartig), bringt aus Berlin noch Meggy mit, die nicht nur CDJs bedienen kann, sondern auch ein Mikrophon und deren Stimme sich Pete Tong, Rampa oder Re.You gerne geliehen haben. Ihre eigenen housigen, melodischen und (natürlich) vocal-lastigen Sachen erscheinen auf Suol. Klingt nach einem Sonntag mit Soul. Oder: Don’t worry, be betta. Don’t worry, be terrassa.

Sonntags auf der Terrasse

So., 05. August von 16:00 bis 22:00 Uhr, Einlass ab 21 Jahren

Line-up

Bebetta (Monaberry / Berlin)

meggy (Suol / Berlin)

IRɅ (Kowalski)