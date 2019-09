Bebetta (Monaberry) im Kowalski - Support Jochen Pash

Freitage sind besser mit Bebetta: Die Abgesandte des Monaberry Labels von Super Flu gehört zum Kowa-Inventar wie die Funktion One-Anlage. Mindestens einmal im Jahr ist Bebetta-Time.

Am Pult lautet ihr Motto „to make people happy away from the troubles of every day life“ und das gelingt ihr jedes Wochenende aufs Neue. Mit ihrer unique quirligen Art und unbändigen Liebe zur elektronischen Musik pflanzt Bebetta immer mehr Menschen ihr Genre „Märchentechno“ tief ins Bewusstsein, so tief, dass Bebetta mit Love und selbstgebastelten Geschenken von ihren Anhängern überhäuft wird.

Bebetta spielte wieder den ganzen Sommer über quasi nur unter freiem Himmel und ist jetzt bereit, mit dem Rückenwind der besten Tracks der zurückliegenden Festival-Open-Airs in die Herbst/Wintersaison durchzustarten. Und wenn sie gerade nicht in deinem Lieblingsclub Kowalski spielt, empfiehlt sich immer ihre Bed-Sessions zu inhalieren, Bebetta im Schlafi, mit einem DJ-Setup im Bett. Übrigens: Eine ihrer letzten VÖs hieß „Elephant on Ebay“ und das aktuelles Release von unserem Resident Jochen Pash hat den Titel „Elephants of Africa“, also viel Elefant und Törö heute, also wie immer eigentlich im Kowalski.

www.facebook.com/bebetta

www.facebook.com/jochen.pash

Einlass ab 21 Jahren

Line-up

Bebetta (Monaberry / Berlin)

Jochen Pash (Kowalski)