Becks - Blutmond Tour

Lässiger Gesang, poppige Beats und starke Lyrics – das beschreibt sowohl BECKS' Sound als auch ihre Persönlichkeit.

Nach Jahren des Songwritings und ihrem darauffolgenden Coming-out mit der ersten Single „Chemie" wird sie nun im November als bekannte LGBTQ+-Vorreiterin und Sprachrohr der Gen-Z unausgesprochene Themen in die Welt hinaustragen. BECKS erzählt ehrlich ihre eigenen Geschichten, die teilweise auch sehr schmerzhaft sind. Dabei verarbeitet sie emotionale Erlebnisse und lädt ein in ihrer Welt zu versinken. Die Meinung anderer lässt sie mittlerweile von sich abprallen und versucht somit durch ihre ausdrucksstarken Texte vielen Leuten Mut zu machen. Das, vereint mit ihrem low-key Sound, den sie unter anderem gemeinsam mit Produzent BLVTH (Casper, KUMMER, Marteria) entwickelte, gibt ihr die Möglichkeit, in ihren Songs ganz sie selbst sein zu können. „Blutmond" bringt das exakt auf den Punkt. Dessen astrologische Bedeutung steht nämlich genau dafür: er verkörpert die eigene Gefühlswelt, emotionale Bedürfnisse und kann zu innerem Chaos führen. Für BECKS wird es dieses Jahr noch sehr spannend, denn neben ihrer ersten Tour wird nicht nur ein Auftritt auf dem Lollapalooza in Berlin ein großes Highlight ihrer jungen Karriere sein, sondern auch die nächste Single "ZU GUT", welche am 15.07.22 mit Newcomer BEVN zusammen erscheint. Das Publikum kann gespannt sein, was BECKS noch alles von ihrem Universum preisgeben wird.