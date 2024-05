BECKS „Gefühle wie Lilien Tour“ wird auf 2024 verlegt

BECKS verschiebt ihre „Gefühle wie Lilien Tour“ auf nächstes Jahr. Mit neuer Musik, größeren Venues und aufgestockten Tickets - auch für bereits ausverkaufte Shows wird die Tour 2024 noch unvergesslicherer.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte die Wahlberlinerin ihre Debüt-EP "Blutmond" und bestritt ihre erste eigene Headlinertour. Jetzt kündigt BECKS die Gefühle wie Lilien Tour 2023 an.

In Deutschland zählt BECKS zu den prominentesten Vertretern der LGBTQIA+ Community der Generation Z, und auf TikTok folgen ihr über 800.000 Menschen. Der Musikexpress hat sie zu Beginn des Jahres in seine "Hotlist 2023" der aufregendsten Newcomer:innen des Jahres aufgenommen.

BECKS singt vielen Menschen aus der Seele. Dabei verarbeitet sie emotionale Erlebnisse und lädt ein in ihrer Welt zu versinken. Die Meinung anderer lässt sie mittlerweile von sich abprallen und versucht somit durch ihre ausdrucksstarken Texte vielen Leuten Mut zu machen. Mit lässigem Gesang, poppigen Beats und starken Lyrics wächst ihre Hörerschaft von Tag zu Tag. Ihr Song "June" welchen sie am 30. Juni dieses Jahres veröffentlichte, ist mit 7.000.000 Streams auf Spotify ihre bisher erfolgreichste Single. 2023 war sie für ihre Fans auf Festivals wie dem c/o pop oder dem Queer Festival sowie auf vielen Christopher Street Days zu sehen.

Die nächste Chance einen ihrer Live-Auftritte zu erleben, haben ihre Hörer:innen beim Reeperbahn Festival in Hamburg, bevor Rebecca Thomalla alias BECKS dann im Dezember auf ihre zweite eigene Tour geht und für 12 Auftritte in Deutschland und einen Auftritt in der Schweiz zu sehen ist.