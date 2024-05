Das Konzert wurde vom 10.04.24 auf den 15.06.24 verschoben. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Im April 2024 - ein Jahr nach ihrer umjubelten 10 Jahre Jubiläumstour - werden OK KID wieder auf Tour gehen: Unter dem Titel "Endlich wieder da wo es beginnt" kündigen sie nicht nur ihr neues Album (VÖ Nov. 2023), sondern auch gleich die dazugehörigen Konzerte an.

OK KID, von der Zeit als "Klassensprecher einer ganzen Generation" betitelt und von hunderttausenden Festivalbesuchenden in Deutschland, Österreich und der Schweiz als einer der besten Live Acts gefeiert, sind nach 10 Jahren "Endlich wieder da wo es beginnt"!

War ihre ganze bisherige Karriere nur der Prolog zu dem, was uns ab jetzt erwartet?

"Das ist mehr als ein Jubiläum. Das ist ein kompletter Neubeginn. Wir wollen uns nicht daran messen, was wir bisher geschaffen haben, sondern an dem, was wir noch schaffen können.", schreibt die Band auf ihren sozialen Netzwerken.

Wie der Name schon anmuten lässt: Das neue Album wird ein Hybrid aus Vergangenheit und Zukunft. Neue Songs, überraschende Kollabos und Klassiker im neuen Soundgewand. Die erste Singleauskopplung "Die Kids sind alright" - eine Wucht von Song - hat uns wieder mal vor Augen geführt, dass OK KID wohl noch lange nicht am Zenit angekommen sind.

Im Titel steckt aber noch viel mehr. Nachdem viel zu lange (unfreiwillig) auf Pause gedrückt werden musste, geht es endlich wieder los! Ihre wegen der Pandemie mehrfach verschobene Tour im April war nahezu ausverkauft, aber nicht nur das: Laut eigener Aussage haben sich OK KID noch nie so wohl auf der Bühne gefühlt. Die Resonanz des Publikums war überwältigend!

Grund genug, mit neuer Musik und einer neuen Tour an den Start zu gehen.