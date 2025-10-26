Beckstein brennt bei BECKSTEINER WINZER

Becksteiner WeinWelt Weinstraße 30, 97922 Lauda-Königshofen

Im ganzen Weinort wird die Brennerei-Tradition gefeiert. Zahlreiche Betriebe und Aussteller präsentieren ihre Produkte und bieten kleine Speisen an.

Auch die BECKSTEINER WINZER sind mit dabei. Den ganzen Tag Bewirtung im Hof der Becksteiner WeinWelt mit exzellenten Wein- und Sektspezialitäten der BECKSTEINER WINZER. Gemeinsam mit der Narrengesellschaft Lauda ist für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Im Ausschank gibt es feine Tropfen zum geselligen Verweilen. Kaffee und Kuchen und warme Speisen runden das Angebot ab. Für großzügige Sitzmöglichkeiten im Hof ist gesorgt. Ab 11 Uhr bei freiem Eintritt. Alle sind herzlich willkommen.

Info

Freizeit & Erholung
