Becksteiner Dorfweihnacht

Auch in diesem Jahr findet erneut ein stimmungsvoller und genussreicher Weihnachtsmarkt rund um die Becksteiner WeinWelt statt. Vereine aus und um Beckstein beteiligen sich und somit treffen Sie alles an, was zu einem richtigen Weihnachtsmarkt gehört: duftende Waffeln, heißer Glühwein und Früchtepunsch, der Nikolaus stattet einen Besuch ab und verteilt kleine Geschenke für die Kinder, Gegrilltes und Gulaschtopf am offenen Feuer, Kaffee und Kuchen im historischen St.-Kilian-Keller, Liköre und Destillate, Verkauf von Holzschmuck Gerlachsheim, Des weiteren besteht die Möglichkeit einen Weihnachtsbaum zu erwerben. Musikalisch wird der Nachmittag begleitet und ab ca. 15:45 Uhr hat ein Jugend-Blasorchester seinen Auftritt. Gegen 17:30 Uhr wird die Winzerkapelle Beckstein den dritten Advent mit besinnlichen Liedern ausklingen lassen. Beginn 14 Uhr. Alle Besucher aus nah und fern sind herzlich willkommen.