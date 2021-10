Im Oktober eröffnet in der Staatsgalerie Stuttgart die große Sonderausstellung des Landes Baden-Württemberg »Becoming Famous. Peter Paul Rubens«. Sie zeigt, wie Rubens zum erfolgreichsten Maler des Barock aufstieg –

mit Netzwerk, Werkstatt und prägnanter Bildsprache. In der Ausstellung werden rund 90 Gemälde und Papierarbeiten aus eigenem Bestand sowie hochwertige Leihgaben aus internationalen Museen und Sammlungen präsentiert.

Peter Paul Rubens (1577–1640) gilt als erfolgreichster Maler des Barock. Schon zu Lebzeiten erzielten seine Werke Höchstpreise. Die Ausstellung der Staatsgalerie zeichnet den Weg des jungen Künstlers von seiner Lehre in den Niederlanden über die Jahre als Hofmaler in Mantua und Genua bis hin zum einflussreichen Atelierleiter in Antwerpen nach.

Die Ausstellung steht unter der gemeinsamen Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Seiner Majestät, dem König der Belgier.

Prof. Dr. Christiane Lange, Direktorin der Staatsgalerie, sagt: »Becoming Famous macht nachvollziehbar, wie ein Künstler des Barock seine vielfältigen Talente von Anfang an so einsetzte, dass er in kürzester Zeit zum ›Star‹ aufstieg, als reicher Malerfürst bis zu seinem Tod geehrt blieb und seine Werke bis heute als Inbegriff seiner Epoche im kulturellen Gedächtnis verankert sind.«

Kuratiert wird die Ausstellung von Prof. Dr. Nils Büttner und Dr. Sandra-Kristin Diefenthaler. Die Ausstellung wird in Kooperation mit dem Rubenianum in Antwerpen und der Akademie der Bildenden Künste realisiert.